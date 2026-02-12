Temblor se registra en la zona sur de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

12 feb. 2026 - 01:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,3 se registró en la madrugada de este jueves 12 de febrero, cuando el reloj marcaba las 01:05 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se ubicó 14 kilómetros al Norte de Ancud, en la región de Los Lagos. Además, tuvo una profundidad de 38 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado de personas lesionadas o daños a infraestructura por este evento en el país.

Todo sobre Temblor