Temblor sacude a la zona norte: Conoce la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 11:58 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 77 kilómetros al sureste de Socaire, a 227 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

