Temblor sacude a la zona norte: Conoce la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 11:58 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 77 kilómetros al sureste de Socaire, a 227 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Meteorología actualiza: Tormentas eléctricas ahora durarán toda la semana en zonas de tres regiones del país
- Hasta por cinco días consecutivos: Meteorología emite alerta y actualiza aviso de tormentas eléctricas para zonas de tres regiones
- Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico