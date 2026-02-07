Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
La madrugada de este sábado, a las 03:30 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 54 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 205 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
