Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este sábado en cinco comunas de la RM
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cinco comunas de la Región Metropolitana para este sábado 7 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz?
Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas
Providencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
