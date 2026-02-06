Durará hasta ocho horas: Trece comunas de la RM tendrán cortes de luz este viernes 6 de febrero
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este viernes 6 de febrero en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en trece comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 6 de febrero?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Quilicura, Renca, Conchalí, Independencia, Huechuraba, Lo Barnechea, Santiago, La Granja, Lo Espejo, Maipú, Estación Central y Quinta Normal.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Lampa
Corte de luz en Renca
Corte de luz en Conchalí
Corte de luz en Independencia
Corte de luz en Huechuraba
Corte de luz en Lo Barnechea
Corte de luz en Santiago
Corte de luz en La Granja
Corte de luz en Lo Espejo
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Estación Central
Corte de luz en Quinta Normal
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
