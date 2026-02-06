Durará hasta ocho horas: Trece comunas de la RM tendrán cortes de luz este viernes 6 de febrero

06 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este viernes 6 de febrero en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en trece comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 6 de febrero?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Quilicura, Renca, Conchalí, Independencia, Huechuraba, Lo Barnechea, Santiago, La Granja, Lo Espejo, Maipú, Estación Central y Quinta Normal.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Lampa

Lampa / Enel

Quilicura

Quilicura / Enel

Corte de luz en Renca

Renca / Enel

Corte de luz en Conchalí

Conchalí / Enel

Corte de luz en Independencia

Independencia / Enel

Corte de luz en Huechuraba

Huechuraba / Enel

Corte de luz en Lo Barnechea

Lo Barnechea / Enel

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel

Corte de luz en La Granja

La Granja / Enel

Corte de luz en Lo Espejo

Lo Espejo / Enel

Corte de luz en Maipú

Maipú / Enel

Corte de luz en Estación Central

Estación Central / Enel

Corte de luz en Quinta Normal

Quinta Normal / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

