Cuatro días de tormentas eléctricas y lluvias "en corto período de tiempo": Meteorología emite avisos para zonas de tres regiones

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este jueves un aviso por "probables tormentas eléctricas" y emitió otro en el que advierte de lluvias "en corto período de tiempo" que afectarán a zonas de tres regiones del país.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Tormentas eléctricas por cuatro días

El aviso de tormentas eléctricas se origina en la "Alta de Bolivia" y estará vigente entre la tarde de este jueves 5 y la noche del próximo domingo 8 de febrero, las que se producirían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Región de Arica y Parinacota

  • Precordillera: Jueves 5, sábado 7 y domingo 8.
  • Cordillera: Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8.

Región de Tarapacá

  • Precordillera: Jueves 5 y sábado 7.
  • Cordillera: Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8.

Región de Antofagasta

  • Precordillera: Viernes 6 y sábado 7.
  • Precordillera Salar: Jueves 5, viernes 6 y sábado 7.
  • Cordillera: Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8.

"Precipitaciones en corto período de tiempo"

Las lluvias "en corto período de tiempo" también se deben a la "Alta de Bolivia" y afectarán a zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta entre la tarde del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de febrero.

Región de Arica y Parinacota

  • Cordillera: 8-12 mm.

Región de Tarapacá

  • Cordillera: 8-12 mm.

Región de Antofagasta

  • Precordillera: 2-4 mm (Alto Loa).
  • Precordillera Salar: 4-8 mm.
  • Cordillera: 8-12 mm.
