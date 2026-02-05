Cuatro días de tormentas eléctricas y lluvias "en corto período de tiempo": Meteorología emite avisos para zonas de tres regiones

05 feb. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este jueves un aviso por "probables tormentas eléctricas" y emitió otro en el que advierte de lluvias "en corto período de tiempo" que afectarán a zonas de tres regiones del país.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Tormentas eléctricas por cuatro días

El aviso de tormentas eléctricas se origina en la "Alta de Bolivia" y estará vigente entre la tarde de este jueves 5 y la noche del próximo domingo 8 de febrero, las que se producirían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Región de Arica y Parinacota

Precordillera: Jueves 5, sábado 7 y domingo 8 .

. Cordillera: Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8.

Región de Tarapacá

Precordillera: Jueves 5 y sábado 7 .

. Cordillera: Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8.

Región de Antofagasta

Precordillera: Viernes 6 y sábado 7 .

. Precordillera Salar: Jueves 5, viernes 6 y sábado 7 .

. Cordillera: Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8.

"Precipitaciones en corto período de tiempo"

Las lluvias "en corto período de tiempo" también se deben a la "Alta de Bolivia" y afectarán a zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta entre la tarde del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de febrero.

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: 8-12 mm.

Región de Tarapacá

Cordillera: 8-12 mm.

Región de Antofagasta

Precordillera: 2-4 mm (Alto Loa) .

. Precordillera Salar: 4-8 mm .

. Cordillera: 8-12 mm.

