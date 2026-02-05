"Tienen que hacerlo en privado": Denuncian discriminación de trabajador de bencinera a pareja lésbica que se estaba besando

05 feb. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un acto discriminatorio por parte de un trabajador de Copec hacia una pareja lésbica que se estaba besando en una estación de servicio ubicada en Providencia.

Denuncian discriminación a pareja lébica

El video replicado por el Movilh corresponde a una mujer que salió en defensa de la pareja y encaró al trabajador de la bencinera: "Este señor está gritándole a las niñas, porque se están dando un beso en la calle", se le escucha decir a la mujer.

"No po dama, eso tienen que hacerlo en privado. Ahí hay personas, hay niños chicos", fue la respuesta del hombre, quien señaló además que él se besaba con su mujer en privado.

Los hechos ocurrieron en la estación de servicio de Salvador 1368, en donde la pareja compró unos cigarros y se quedó posteriormente fuera del local mientras esperaban un Uber.

Copec rechaza comportamiento de trabajador

Tras viralizarse la denuncia, la empresa Copec señaló en sus redes sociales que reprocha el actuar de su trabajador: "Este comportamiento no representa los valores de Copec y lo rechazamos de forma categórica".

"Hemos reforzado nuestros protocolos de acción, para evitar que situaciones como estas se repitan. En Copec promovemos la tolerancia, el respeto y la dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación", agregó la empresa.

