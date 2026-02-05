"No sé con qué me pegaron": Ladrones se robaron un camión con carne pero se quedó detenido porque intentaron desconectar el GPS

05 feb. 2026 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves se registró una violenta encerrona en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, en la cual dos antisociales se robaron un camión cargado con carne tras atacar violentamente a su conductor.

Sin embargo, el atraco de los ladrones duró poco, ya que al intentar desconectar el GPS y el cortacorriente, cortaron varios cables que hicieron que el camión se detuviera en la autopista Vespucio Sur en pleno escape.

Violenta encerrona para robar camión con carne

El subcomisario de la PDI, Mirko Tirado, explicó que fueron "dos sujetos a bordo de un vehículo" quienes "intimidaron a la víctima con un arma de fuego, lo golpearon con un objeto contundente en la cabeza, le provocaron lesiones y le robaron el camión con la carga".

"Luego el camión lo dejaron abandonado, aparentemente con la carga íntegra, en la autopista Vespucio Sur, casi al llegar a la salida de la Autopista Central", añadió.

Además, el detective señaló que "encontramos un arma en la cabina del conductor del camión. Esa arma será periciada por laboratorio para establecer si es un arma real o de fantasía; aparentemente sería un arma real, punto 22".

Según la PDI, la razón del abandono fueron "fallas mecánicas" del camión, siendo la "hipótesis tentativa" la intervención que los asaltantes le hicieron al panel de la máquina.

"No sé con qué me pegaron"

Meganoticias pudo conversar con la víctima de esta encerrona, Mauricio Vicuña, quien relató los momentos del asalto y confirmó la intervención de su camión.

"Se me atravesó un auto blanco adelante (...) Me apuntaron con una pistola, me hicieron tirar el vidrio del lado mío y ahí no sé con qué me pegaron en la cabeza", dijo sobre el momento en el que le quitaron su vehículo.

En cuanto a la falla de este, señaló que "ellos (los asaltantes) buscaron el GPS, buscaron el cortacorriente, hicieron tira todos los cables adentro y se les paró el camión y ahí quedaron botados".

