Seremi prohíbe el baño en playas de Algarrobo y El Quisco por presencia de fragata portuguesa

04 feb. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso decretó la prohibición de baño y de actividades recreativas en el mar en playas de las comunas de Algarrobo y El Quisco, debido a la presencia de fragata portuguesa.

La medida es de carácter temporal y se mantendrá vigente hasta que disminuya el riesgo sanitario.

Playas con prohibición para el baño

La restricción rige para los balnearios El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, en la comuna de Algarrobo; además de Los Corsarios y Punta de Tralca, en El Quisco. La decisión se adoptó tras información entregada por la Armada.

En este contexto, el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, indicó que "Tras lo informado por la Armada, hemos decretado prohibición de baño y actividades recreativas en el mar en las playas El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, de la comuna de Algarrobo; y de Los Corsarios y Punta de Tralca en El Quisco; debido a la presencia de fragata portuguesa".

"Hacemos un llamado a la prevención, ya que se trata de una especie altamente tóxica. En ese sentido, solicitamos a la comunidad a respetar esta medida, no ingresar al mar ni manipular esta especie, incluso estando muertas. Asimismo, ante una picadura, se debe lavar la zona solo con agua de mar, no frotar la piel, sacar los restos visibles con una tarjeta o cédula de identidad. Si los síntomas persisten, es importante acudir a un centro de salud", agregó.

Cómo reconocer a la fragata portuguesa

Esta especie se caracteriza por un flotador que puede alcanzar hasta 20 centímetros y tentáculos que llegan a medir hasta 20 metros de largo. En cada centímetro cuadrado posee más de un millón de elementos urticantes.

Ante su presencia, se recomienda no bañarse ni realizar juegos en el agua, y no tocarla bajo ninguna circunstancia, ni en el mar ni en la arena, ya que mantiene su toxicidad incluso después de muerta. También se aconseja caminar por la playa con sandalias o zapatillas para evitar contacto accidental.

Qué hacer ante una picadura

Una picadura puede provocar dolor intenso similar a una quemadura y enrojecimiento en la piel. La indicación es lavar de inmediato la zona afectada con agua de mar y retirar restos visibles de tentáculos raspando suavemente con un objeto como una cédula de identidad.

No se debe aplicar agua dulce ni frotar la piel con arena o toallas. Si se cuenta con vinagre blanco doméstico, se puede usar aplicándolo sobre la lesión o sumergiendo la zona entre 15 y 30 minutos.

Si los síntomas continúan luego de aplicar estas medidas, se debe acudir a un centro de salud. También está disponible el servicio Salud Responde al número 600 360 7777.