Fiscalía desmiente versión de productora de Pangal Andrade: Ingresaron por zona no habilitada y encendieron fogata

04 feb. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Pangal Andrade y su productora, esto luego de que Conaf los acusó de encender una fogata en el Parque Nacional Hornopirén.

A pesar de que en un principio Andrade y su productora negaron el supuesto acto ilícito, la fiscalía desmintió la versión y los acusó de que habían encendido fuego y, además, de haber entrado por un paso no habilitado al área protegida.

Los antecedentes de la fiscalía

La fiscal Nathalie Yonsson relató que todos los miembros del programa ingresaron por un paso no habilitado, específicamente por una zona poco alterada por la actividad humana.

Al estar ya en el Parque Nacional Hornopirén, llegaron hasta el nacimiento del famoso Río Blanco, y fue ahí que comenzaron a encender una fogata, sin contar con ningún tipo de autorización ni resguardo técnico. El fuego habría sido encendido en un bosque con un entorno de alta fragilidad, lo que podría haber derivado en un incendio.

La respuesta de la defensa fue no refutar ni contradecir a la fiscal Yonsson. Posteriormente, se propuso una suspensión temporal del juicio, con la condición de que en el programa de aventuras se hiciesen cápsulas sobre la concientización de los incendios forestales y las visitas responsables a parques nacionales.

Además, todos los imputados deberán difundir por sus redes sociales personales contenido similar al que se emitirá en las cápsulas.