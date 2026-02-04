"No nos tiren hate por favor": Claudio Valdivia confirmó que está saliendo con una compañera de trabajo
- Por Miguel Aburto
La semana pasada, Claudio Valdivia fue eliminado del programa en que participaba. Posteriormente, fue invitado a un programa satélite posterior a la competencia de baile.
Allí, a pesar de haber sido vinculado a Cony Capelli y Camila Andrade, el periodista Richard Rivera aseguró que el hermano del "mago" se encontraba en una relación amorosa con una compañera de trabajo.
¿Quién es la nueva pareja de Claudio Valdivia?
Durante una transmisión en streaming del canal de Lola TV, Valdivia fue invitado junto con Pía Weidmann, una de las bailarinas del programa de baile de Machasa.Ir a la siguiente nota
Fue ahí que Rivera los acorraló a ambos y fue ahí que confirmaron su relación: "Estamos en proceso de conocernos", dijo el hermano del "mago". Por su parte, Pía describió su romance como "un proceso superlindo".
"Por favor, no nos tiren hate", dijo la bailarina, lo que no tuvo buen recibimiento, ya que en redes sociales comenzó a "llover" el hate hacia la pareja.
Revisa el video que subió la pareja:
@claudiovaldiviatoro
Trend Alo, Alo! @pia weidmann♬ Relaxation in the Multiverse (Remix) - Saymon Cleiton
Leer más de
Notas relacionadas
- "Nunca creí que podía tener tanto y para dar": Otakin revela el monto que donó para damnificados por incendios forestales
- "¿A qué se dedica una arquitecta de interior?": Daniela Aránguiz explica su profesión tras emplazamiento de Antonella Ríos
- Ignacia Antonia revela "dificultad" que vivió con su hija durante la noche: Realizó particular propuesta