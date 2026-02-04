Ignacia Antonia revela "dificultad" que vivió con su hija durante la noche: Realizó particular propuesta

04 feb. 2026 - 11:06 hrs.

La influencer Ignacia Antonia y el cantante AK4:20 se encuentran disfrutando de uno de los momentos más importantes de sus vidas, pues el 15 de diciembre pasado llegó Amelia a este mundo, su primera hija.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido ha compartido distintos momentos de su maternidad, instancia en la que también ha respondido dudas de sus seguidores sobre este proceso.

El problema nocturno que tuvo Ignacia Antonia

Sin embargo, no todo ha sido positivo para la influencer, ya que hace poco reveló que sufrió una mastitis, la cual fue tratada con antibióticos y remedios para el dolor.

Al tratarse de su primera maternidad, Ignacia Antonia ha compartido diferentes experiencias que le han pasado junto a Amelia y las últimas horas no fueron la excepción.

Como pasa con la mayoría de las guaguas, la influencer reveló que tuvo problemas para hacer dormir a su hija. "El que la haga dormir se gana 10 lucas", escribió la joven en una historia de Instagram.

Pero la situación logró ser solucionada. En otra historia, Ignacia Antonia contó que logró que Amelia conciliara el sueño. "Gané", escribió la influencer, donde se le ve sosteniendo a la pequeña en sus brazos.

