Ignacia Antonia fue hospitalizada tras sufrir delicado problema de salud a un mes de haber dado a luz

23 en. 2026 - 16:09 hrs.

Poco más de un mes ha pasado desde que Ignacia Antonia y el cantante AK4:20 se convirtieron en padres tras el nacimiento de su hija Amelia, quien llegó a este mundo el pasado 15 de diciembre.

A pesar de que la influencer ha mostrado su enorme alegría como madre, recientemente sufrió un delicado problema médico derivado de su maternidad, que la obligó incluso a acudir a urgencias.

¿Qué le pasó a Ignacia Antonia?

Según contó la creadora de contenido a través de una publicación en Instagram, sufrió una mastitis, una inflamación del tejido mamario que suele afectar principalmente a madres que estén en periodo de lactancia.

"Llegué a urgencias porque tenía fiebre, dolor de cuerpo y, obvio, me dolía la bubi", según explicó Ignacia en otra publicación.

A pesar de ello, aclaró que ya fue dada de alta: "Me dejaron con antibióticos y remedios para el dolor, así que ya me siento un poquito mejor".

Para cerrar, la influencer aprovechó para agradecer a todas sus seguidoras "por sus mensajitos y recomendaciones".

