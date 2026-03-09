¿Fin de semana romántico en París?: Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos aterrizando en un jet privado

09 mar. 2026 - 16:04 hrs.

Este fin de semana se intensificaron los rumores sobre un posible y sorpresivo vínculo amoroso entre una de las protagonistas de la serie Élite y un reconocido futbolista francés. La pareja habría pasado el fin de semana en París y diferentes publicaciones en redes sociales encendieron las alarmas.

Se trata de la actriz española Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé. Hay quienes aseguran que la pareja fue vista compartiendo de forma cercana. Sin embargo, ninguno ha emitido declaraciones.

Recientemente, fueron vistos aterrizando juntos en Madrid en un jet privado. El medio español HOLA, difundió algunas fotografías donde se les ve descendiendo del avión. Asimismo, algunos internautas viralizaron imágenes en redes sociales donde se les ve saliendo de un hotel y subiendo a la misma camioneta.

Vida privada fuera del foco

Ambas figuras son bastante reservadas con su vida personal. La última relación que se le conoció públicamente a la actriz española fue la que mantuvo con el actor argentino Nicolás Furtado, protagonista de la serie el Marginal.

La relación terminó en 2023 y, pese a que era un vínculo confirmado por ambos, evitaban exponerse demasiado a las cámaras. Desde entonces, Ester ha sido vinculada afectivamente con diferentes famosos, pero ninguno de esos rumores ha sido confirmado.

Mbappé por su parte, manifestaba abiertamente el amor por su familia, no obstante, mantiene su vida amorosa oculta de los focos y no presenta públicamente a sus parejas. En diferentes momentos se ha visto envuelto en rumores que lo asocian con figuras como Emma Smet, Stella Maxwell, Inés Rau y otras, pero ninguna ha sido confirmada.

