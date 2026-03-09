Actores Camilo Carmona y Silvanna Gajardo anuncian que serán padres con tiernas fotografías
Un joven matrimonio compuesto por dos actores del área dramática de Mega, dieron a conocer una hermosa noticia por medio de sus cuentas personales de Instagram: se convertirán en padres.
Se trata de los actores Camilo Carmona y Silvanna Gajardo, quienes llevan siete años casados y ahora esperan a su primer hijo.
Actores de Mega serán padres
A través de sus redes sociales, Silvanna y Camilo compartieron una publicación con tiernas imágenes de sus vacaciones y también de la ecografía en que se puede ver al bebé.
Además, la actriz compartió registros en que mostró su pancita, sin dar a conocer aún cuántos memes de embarazo tiene.
Cabe recordar que tanto Camilo como Silvanna, son parte del área dramática de Mega y han participado en producciones como Juego de Ilusiones, Generación 98, Verdades Ocultas y La Colonia.
En la misma publicación que compartieron, otros colegas actores aprovecharon de enviar sus saludos y buenos deseos por la noticia, como fue el caso de Magdalena Müller, Gabriel Urzúa, Carlos Díaz León, Alonso Quintero, entre otros.
