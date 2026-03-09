Las bolsas se desploman y el petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente

09 mar. 2026 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Las bolsas se desplomaron este lunes y los precios del petróleo se dispararon un 30%, rozando brevemente los 120 dólares el barril, ante los temores causados por la guerra en Medio Oriente, que entra en su segunda semana sin señales de tregua.

Bolsas asiáticas extendieron sus pérdidas

Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

La Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96%, mientras que la de Tokio terminó con un 5,2% de caída.

Las bolsas europeas se abrieron con fuertes caídas. En los primeros intercambios, París retrocedió un 2,59%, Fráncfort un 2,47%, Londres un 1,57%, Madrid un 2,87% y Milán un 2,71%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

El petróleo se disparó

El futuro para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperaba valor por su condición de refugio de inversión.

Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado estadounidense, subía en un 15,51%, a 104,96 dólares. Poco antes, se disparó en un 30%, a 119,48 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, contrato de referencia europeo, subía un 17,42%, a 108,82 dólares el barril, tras haber superado los 119 dólares.

El precio del gas en los contratos de futuros del TTF neerlandés, considerado también de referencia europea, abrió también con una subida del 30% hasta los 69,50 euros (unos 80 dólares).

Todo sobre Guerra en Irán