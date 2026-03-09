Temblor en el extremo norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes 9 de marzo, a las 12:41 horas, un temblor de magnitud 4,5 se registró en el extremo norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al sur de Putre, en la región de Arica y Parinacota, con una profundidad de 105 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
