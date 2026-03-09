Un día como hoy se perdió el Teniente Bello: ¿Quién fue y cómo desapareció?

09 mar. 2026 - 12:07 hrs.

Muy probablemente todos los chilenos hemos escuchado el popular dicho, "más perdido que el Teniente Bello", una expresión que se usa para hacer referencia a que alguien no tiene conocimiento de algo o que, simplemente, no sabe dónde está ubicado.

Una frase que pasó a ser parte de nuestra cultura popular, pero que tiene un trasfondo poco conocido, que se remonta a inicios del siglo XX y cuyo protagonista es un Teniente de la Escuela de Aeronáutica Militar que desapareció cuando buscaba obtener su diploma de aviador, hecho que terminó inmortalizando su nombre y del cual se cumplen 112 años.

¿Quién fue el Teniente Bello?

Corría el año 1914, el ambiente en Chile era de inestabilidad social, abusos laborales, alta mortalidad infantil y viviendas precarias marcaban la época, no existían sistemas de alcantarillado en las casas y tampoco había acceso al agua potable. El salitre sería pilar fundamental de la economía nacional, el liberal Ramón Barros Luco era el presidente y aún faltaba un año para el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Las carreras militares eran más cotizadas por entonces y un joven Alejandro Bello, de 24 años, ya había cursado sus estudios de aviación en Francia, tras entrar a la Escuela de Aeronáutica Militar, ya que la licencia de vuelo solamente podía conseguirse en aquel país europeo.

Sin embargo, para regresar y convalidar lo que había aprendido en Francia, debía realizar un "raid" en Chile, que consiste en una expedición aérea de larga distancia. Todo indicaba que no tendría inconvenientes, ya que Bello era considerado un aviador avezado, pero no resultó como se esperaba.

El recorrido partía en el aeródromo de Lo Espejo, debía pasar por Culitrín, Cartagena, y regresar a Lo Espejo. Todo esto en un lapso de 48 horas. Además de Bello, había otros aspirantes: el Teniente Ponce y el Sargento Menadier.

Según el relato del periodista Francisco Mouat en su libro "Chilenos de Raza", el 9 de marzo de 1914, el Teniente Bello tuvo un primer intento fallido, por lo que tuvo que regresar a Lo Espejo cerca de las 07:30 horas de la mañana luego de dos horas de haber comenzado la prueba. "A una altura de más de 800 metros me dirigí a Culitrín, donde llegué cerca de las seis, pero no pude aterrizar debido a que una espesa neblina me impedía ver las banderas con las cuales se me indicaría dónde hacerlo", explicó a uno de los examinadores.

"Durante más de una hora y cuarto evolucioné por sobre Culitrín, pero, como la atmósfera no se despejara, decidí volver", agregó.

De regreso en Lo Espejo, Bello pasó por una acequia, por lo que averió su avión, teniendo que cambiar de nave a un Sanchez Besa número trece de nombre Manuel Rodríguez. De esta aeronave no se supo nada más, al igual que del Teniente Bello.

¿Cómo desapareció el Teniente Bello?

Pese a los inconvenientes, uno de los supervisores, el capitán Avalos, instó a Bello a continuar con la expedición. Los Tenientes Bello y Ponce logran superar la primera parada con éxito, por lo que, a pesar del fuerte viento, deciden continuar con la misión.

Almuerzan en Culitrín y, pasadas las 5 de la tarde, despegaron con destino a Cartagena, trayecto en que se perdería todo rastro de Bello.

De acuerdo a la Historia Aeronáutica de Chile, Ponce, después de rendir su prueba, habría declarado que al sobrevolar los cerros de la costa, fueron sorprendidos por una densa capa de nubes bajas, que los obligó a tomar mayor altura.

Cuando creyó encontrarse en las proximidades de Cartagena, Ponce observó que Bello comenzaba a descender por un pequeño claro entre las nubes, por lo que lo siguió hasta donde pudo. Luego, Ponce perdió de vista a su compañero y, considerando el peligro de continuar descendiendo, optó por retomar altura.

Luego de dirigirse al este, y cuando empezaba a temer por la suerte corrida por su compañero en su afán de encontrar Cartagena con tan mala visibilidad, sintió gran satisfacción al ver que Bello volaba delante de él, sobre las nubes, en el mismo rumbo suyo. Sin dar mayor importancia a lo que había pasado, Ponce continuó volando a la vista de Bello, cuyo aparato alcanzaba a divisar como un punto proyectado contra la Cordillera de Los Andes, pero en algún momento, le perdió la pista.

La falta de combustible obligó a Ponce a aterrizar en un lugar seguro y se sorprende cuando personas del lugar le manifiestan que se encontraba en Buin. Ponce preguntó por Bello, quien habría seguido el trayecto. Pero la interrogante de Ponce nunca tuvo respuesta.

Si bien nunca hubo éxito para encontrar a Bello, lo cierto es que sí hubo intentos por dar con su paradero. Desde el mismo 10 de marzo se iniciaron las labores de búsqueda. Aunque la primera información llegó el mismo día que desapareció y apuntaba a que el desafortunado militar había sido visto en Llo-Lleo. Era falso.

Más tarde surgieron rumores de que había sido visto herido en el fundo La Boca, en San Antonio, pero también eran falsos. Asimismo, se llevó a cabo un plan de búsqueda entre Valparaíso y la desembocadura del río Rapel que se extendió por 10 días, pero resultó sin éxito.

Luego de 112 años no hay ningún atisbo que pueda dar luces del paradero del Teniente Bello, pero pasó a la historia no solo por el dicho popular, sino también por haber sido un pionero en nuestra historia aeronáutica.