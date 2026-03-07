"Mi hijo no es malo": Chileno fue detenido en Brasil por hacer 'gesto racista' en partido de fútbol

07 mar. 2026 - 22:49 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 25 de febrero fue una jornada histórica para el Club Deportivo O'Higgins de Rancagua en Brasil, pues venció en penales a Bahia y clasificó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores.

Sin embargo, un hincha de O'Higgins vivió una situación que hoy lo tiene retenido en el país carioca y por la que arriesga cinco años de cárcel.

Chileno es acusado de realizar gesto racista en partido entre O'Higgins y Bahia

Mientras se desarrollaba el encuentro, Francisco Sepúlveda, oriundo de Rancagua y de 27 años de edad, fue captado por las cámaras de seguridad del estadio Arena Fonte Nova realizando gestos simulando a un mono.

Debido a lo anterior, el joven fue detenido y acusado por el delito de racismo. "Yo no soy racista", dijo Francisco al ser interceptado por un periodista brasileño.

La situación escaló a mayores, pues el pasado 2 de marzo el juzgado de garantía de Salvador decretó la prisión preventiva para Francisco Sepúlveda.

"Fue un error"

"Estoy mal psicológicamente y estoy pidiendo ayuda a tantas personas, porque mi hijo no es malo", dijo Isabel Vargas, madre del joven, quien ya lleva una semana detenido en Brasil.

El padre del joven, también llamado Francisco Sepúlveda, expresó: "Fue un error. Lo cometió sin saber y fue muy grave lo que hizo. Lo que yo le puedo es que me lo dejen libre y, si hay que pedir disculpas, mil disculpas al bello país que es Brasil".

La familia del joven dijo que se ha mantenido informada de su situación porque su hermano, Nicolás, se quedó en Brasil para ir viendo cómo va evolucionando su situación.

Asimismo, sus familiares señalaron que tomaron contacto con autoridades chilenas en Brasil para solicitar asistencia consular.