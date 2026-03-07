Confirman tercer caso de hantavirus en la región de Ñuble durante este 2026

07 mar. 2026 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado en la región de Ñuble, elevando a tres los contagios registrados en la zona durante lo que va de este año. Así lo informó la Seremi de Salud regional, que detalló que el paciente corresponde a un hombre de 28 años residente en la comuna de Coihueco.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad sanitaria, la probable zona de contagio se ubica en sectores rurales de la misma comuna, donde el afectado habría realizado distintas actividades durante los meses de enero y febrero.

Entre ellas se encuentran labores agrícolas y recreativas, incluyendo la recolección de moras y frambuesas en áreas con abundante vegetación. Según el reporte sanitario, el hombre comenzó a presentar síntomas el pasado 1 de marzo y acudió a un centro de atención primaria cuatro días después.

Actualmente permanece hospitalizado en un recinto asistencial de la Región del Bío Bío, mientras se mantiene el seguimiento de su evolución clínica. Desde la autoridad sanitaria destacaron que la red asistencial ha reforzado los equipos clínicos para mejorar la detección oportuna de esta enfermedad.

El hantavirus suele manifestarse inicialmente con síntomas similares a los de una gripe, aunque de mayor intensidad, entre ellos fiebre alta y fuertes dolores musculares. En cuanto al escenario regional, la Seremi de Salud señaló que durante el mismo periodo del año pasado solo se había registrado un caso en Ñuble, lo que evidencia un aumento en el número de contagios durante este año.

Ante esta situación, la autoridad reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente entre quienes desarrollan labores agrícolas, realizan actividades recreativas al aire libre o visitan sectores rurales sin tomar las precauciones necesarias.

