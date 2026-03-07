"Para nosotros había sido algo muy bueno": Kast le agradeció a Trump la intervención militar que realizó EEUU en Venezuela

07 mar. 2026 - 19:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Electo, José Antonio Kast, dio un punto de prensa en el marco de su asistencia a la cumbre "Escudo de las Américas", evento que fue organizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que contó con la participación de otros mandatarios y líderes de Estado de la región.

En conversación con la prensa, Kast valoró la coordinación internacional contra el crimen organizado. "Tenemos que unirnos para combatir el crimen organizado. Si nosotros combatimos el crimen organizado, y los otros países no lo hacen, el crimen organizado se va a fortalecer en los países vecinos y va a volver sobre nosotros", explicó el futuro Mandatario del país.

Kast aborda la situación de Venezuela y la incursión militar que realizó EEUU

Al ser consultado sobre la breve conversación que tuvo con Trump, José Antonio Kast confesó que "se dio la posibilidad de intercambiar algunas palabras. Yo le planteé que para nosotros había sido algo muy bueno lo que había ocurrido en Venezuela (...). La migración forzada a la que se han visto sometidos los millones de venezolanos tenía que terminar. No podía terminar con la ciudadanía (salida de Nicolás Maduro del poder), tenía que haber algún tipo de intervención".

"Le di las gracias por esa situación", agregó Kast, respecto a la intervención que realizó Estados Unidos en el país latinoamericano y que derivó en la captura de Maduro.

Luego, el Presidente Electo recalcó que "hay un cambio fundamental en la situación que hoy vive Venezuela que podría permitir abrir los cielos para vuelos de repatriación o corredores humanitarios terrestres o marítimos".

"Lo único que nosotros hemos visto en Chile es intervención militar de Venezuela, asesinando a personas. Yo pongo el foco aquí, en cómo evitamos que agentes extranjeros entren a Chile y asesinen a personas", afirmó Kast.

Polémica del cable chino

Por otro lado, se le consultó al futuro Mandatario si en la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, pudo abordar la polémica del cable chino.

"Hemos dado vuelta la página respecto a ese tema. Es el actual gobierno el que tiene que velar y aclarar la situación que está. Estamos muy preocupados de que los chilenos no perdamos la Visa Waiver, es un beneficio que ningún otro país de la zona tiene", dijo Kast.

Presencia de María Corina Machado en el cambio de mando

Respecto a la presencia de María Corina Machado en el cambio de mando, José Antonio Kast expresó: "Ella confirmó que asistirá, lo cual nos alegra. Ella es un emblema de la paz, de la lucha por la libertad. Nos parece muy bien que se vaya reconociendo todo el trabajo que hizo, porque todo lo que se venía haciendo permitió que se terminara con la narcodictadura de Nicolás Maduro".

Intervención militar de EEUU en países de la región

En uno de los últimos puntos, Kast abordó las intervenciones militares que ha hecho Estados Unidos para frenar el crimen organizado y el narcotráfico.

"Cada país tiene su realidad, hay países donde se tiene que requerir la colaboración de las Fuerzas Armadas. Depende del país y las atribuciones", afirmó el Presidente Electo.

Por último, y al ser consultado sobre si podría autorizar una intervención de EEUU en Chile, Kast fue enfático en decir que "nosotros no vamos a hacer más allá de lo que diga la Constitución y lo que defina el Parlamento".

