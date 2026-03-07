Subsidio DS1: Estos son los ahorros mínimos según tramo

07 mar. 2026 - 19:00 hrs.

En noviembre del 2025 fue el proceso más reciente de postulación para el Subsidio DS1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, beneficio que da la opción a familias chilenas de acceder al sueño de la casa propia.

Si bien, de momento, se desconoce la fecha en que esté disponible un nuevo llamado a postulación, se espera que se realice en abril, como suele ocurrir en años anteriores para el primer llamado de cada año.

Es importante tener en consideración que este subsidio contempla tres tramos, cada uno con diferentes requisitos, como el ahorro que exigen para postular, así como también que cada uno entrega un monto distinto.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al Subsidio DS1?

Dependiendo del propósito para el que se quiere usar el beneficio habitacional, cada uno de sus tramos exige un ahorro mínimo distinto. En detalle:

Compra de vivienda nueva o usada

Tramo 1: 30 UF (cerca de $1.190.000).

Tramo 2: 40 UF (alrededor de $1.590.000).

Tramo 3: 80 UF (aproximado en $3.185.000).

Construcción de vivienda en sitio propio y/o densificación predial

No existe el tramo 1 en este propósito.

Tramo 2: 30 UF (cerca de $1.190.000).

Tramo 3: 50 UF (alrededor de $1.990.000).

