Subsidio ds19: ¿Cuánto es el máximo que puede costar la vivienda?

06 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El subsidio DS19 permite a las familias de distintas realidades socioeconómicas adquirir su primera vivienda con apoyo gubernamental.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este Programa de Integración Social y Territorial facilita el acceso a proyectos habitacionales en barrios de buena localización, con altos estándares de calidad.

Quienes gozan de subsidio para comprar una vivienda, pueden aplicarlo en la medida que el proyecto habitacional contemple viviendas de valor correspondiente al de su beneficio. Las familias que no tengan subsidio habitacional también pueden acceder a estos proyectos, pero deben cumplir con los requisitos de postulación al Subsidio para Sectores Medios, DS1.

¿Cuánto es el máximo que puede costar la vivienda?

Los montos máximos a los que se puede acceder por medio del subsidio DS19 dependerán de la situación del destinatario y la región en la que se encuentre. Estos son los principales segmentos:

Sin deuda hipotecaria

Para comprar una vivienda sin deuda hipotecaria, el beneficio permite adquirir propiedades de hasta 1.100 UF, bajo subsidios como Fondo Solidario DS174 o DS49, DS1 Tramo 1 (ex Título I tramo 1) Subsidio Sectores Medios, Segunda Oportunidad (2013) y Subsidio destinado a daminificados a partir del 2014. Si no existe cupo para viviendas de este valor, se puede optar por propiedades de 1.400 UF.

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, Provincia de Chiloé y las comunas de Palena, Isla de Pascua y Juan Fernández, el monto máximo puede llegar hasta las 1.200 UF.

Con deuda hipotecaria

Se puede acceder al programa con deuda hipotecaria a través del subsidio DS1. Si es con DS 1 Tramo 1 se puede aprobar vivienda de 1100 UF hasta 1.400 UF, en el caso de que no esté disponible la primera opción. Si es con DS 1 Tramo 2 o DS 1 Tramo 3, el monto máximo sería hasta 2.200 UF.

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, Provincia de Chiloé y las comunas de Palena, Isla de Pascua y Juan Fernández, el valor máximo estaría entre las 1.600 UF y 2.400 UF respectivamente.

Si aún no se tiene subsidio

Las personas que todavía no tienen subsidio, pero tienen el ahorro, pertenecen hasta el 90% en el Registro Social de Hogares (RSH) y no tienen propiedad, también pueden acceder. El monto máximo para sus viviendas sería de hasta 2.200 UF.

En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, Provincia de Chiloé y las comunas de Palena, Isla de Pascua y Juan Fernández, este grupo podría llegar a un valor máximo de hasta las 2.400 UF.

