Subsidio DS1: Esta es la antigüedad mínima que debe tener la cuenta de ahorro

El Subsidio DS1 Tramo 1 es una de las distintas ayudas habitacionales que dispone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para las familias, con el fin de ayudarlas en la compra de su primer hogar.

Es un aporte monetario de hasta 750 UF destinados a cubrir parte del valor de compra del inmueble, permitiendo a los beneficiarios completar el restante con recursos propios, crédito hipotecario y ahorros.

¿Cuánta antigüedad debe tener la cuenta de ahorro para el Subsidio DS1?

Para postular, Minvu indica que es necesario tener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses, en la que debe estar depositado un monto de al menos 30 UF a más tardar el último día hábil del mes anterior a la postulación.

A partir de ese momento, no se deberán efectuar giros en la cuenta. También deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años de edad o más.

Contar con cédula nacional de identidad vigente. Los postulantes extranjeros deben tener vigente su cédula de identidad al postular y en ella deberá constar su residencia definitiva, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones.

Fotocopia de la cédula de identidad para extranjeros, para ser presentada en la postulación (en los casos que corresponda).

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica. Los adultos mayores pueden pertenecer hasta el 90% más vulnerable de la población.

Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, realizar el trámite a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

¿Cómo postular al Subsidio DS1?

Una vez que los interesados tienen la cuenta de ahorro, conocen las fechas de postulación y su calificación socioeconómica, podrán postular a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí).

La solicitud también se puede presentar en una oficina de atención presencial del Serviu o instituciones públicas en convenio, bajo cita previa. El valor del inmueble no debe superar las 1.100 UF (se permite hasta 1.200 en zonas extremas norte, sur e insular).

