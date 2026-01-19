¿Estás por construir tu casa? Conoce los tres subsidios del Minvu que pueden ayudarte

19 en. 2026 - 21:30 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ayuda a las familias a cumplir su sueño de acceder a su primera casa, mediante Subsidios Habitacionales que facilitan la construcción.

Consisten en beneficios estatales que cubren parte del costo por edificación, cuyo restante lo complementan los beneficiarios con sus ahorros, recursos propios o créditos hipotecarios.

Subsidios del Minvu para construcción de vivienda

Actualmente, el Minvu dispone de tres alternativas para las familias que desean edificar su primera casa:

Subsidio DS1 Tramo 2: permite construir una vivienda de hasta 1.600 UF y entrega un subsidio de hasta 750 UF, conforme a la ubicación de la vivienda. El ahorro mínimo exigido es de 30 UF.

permite construir una vivienda de hasta 1.600 UF y entrega un subsidio de hasta 750 UF, conforme a la ubicación de la vivienda. El ahorro mínimo exigido es de 30 UF. Subsidio DS1 Tramo 3: permite construir una vivienda de hasta 2.200 UF y entrega un subsidio de hasta 550 UF, según la ubicación. Requiere un ahorro de al menos 50 UF.

permite construir una vivienda de hasta 2.200 UF y entrega un subsidio de hasta 550 UF, según la ubicación. Requiere un ahorro de al menos 50 UF. Subsidio DS49 (sin crédito hipotecario): para proyectos de entre 10 y 160 viviendas en nuevos terrenos o entre 2 y 9 viviendas (pequeño condominio); o para construir una vivienda en sitio propio o en donde ya existan una o más propiedades. El monto se compone del subsidio base y aportes que varían según el caso.

Requisitos para obtener un Subsidio del Minvu para construcción

Por lo general, las condiciones que los interesados deben reunir para poder postular y acceder al beneficio son las siguientes:

Tener 18 años de edad o más.

Contar con cédula nacional de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva. Esta última debe presentarse con el certificado de permanencia definitiva del Ministerio del Interior o de la Policía de Investigaciones.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica requerido para el subsidio. En ocasiones, los adultos mayores pueden pertenecer hasta el 90% más vulnerable.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda, con una antigüedad mayor a 12 meses. El ahorro requerido debe estar depositado el último día del mes anterior a la postulación, o desde antes.

Si se postula en grupo, deben ser al menos 2 integrantes que realicen el trámite mediante una Entidad Patrocinante, si aplica.

Acreditar la disponibilidad del terreno, si aplica.

Contar con los Certificados de Informaciones Previas y Factibilidad de Dación de Servicios, si aplica.

