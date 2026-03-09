Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida: ¿A qué mujeres beneficia?

09 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Las pensionadas pueden incrementar su jubilación con la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida, un beneficio que busca acercar el valor de sus pensiones con las de los hombres, por las desigualdades que suele haber entre los montos que reciben.

Esta brecha se debe a las diferencias en las tasas de mortalidad que se usan para calcular las pensiones. Las mujeres tienen mayor expectativa de vida y sus ahorros previsionales deben financiar más años de pensión, lo que se traduce en menores ingresos.

¿A cuáles mujeres beneficia la Compensación por Expectativa de Vida?

ChileAtiende indica que para acceder automáticamente al aporte, se debe cumplir con lo siguiente:

Tener 65 años o más.

Recibir una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros, basada en las cotizaciones obligatorias (propias y del empleador).

No tener cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Estar afiliada y tener al menos una cotización en el Seguro Social destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional, antes de cumplir 50 años. No aplica para las ya pensionadas o afiliadas al sistema previsional actual antes del 1 de agosto de 2025.

Las interesadas pueden consultar en línea si les corresponde (pulsa aquí), ingresando el RUT y la fecha de nacimiento.

¿Cuánto paga la Compensación por Expectativa de Vida?

Para las actuales pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el porcentaje se determinará según la edad:

65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la pensión de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.

cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la pensión de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar. 64 años: cubre el 75% de la brecha.

cubre el 75% de la brecha. 63 años: 50% de la brecha.

50% de la brecha. 62 años: cubre el 25% de diferencia.

cubre el 25% de diferencia. 61 años: financia el 15% de la brecha.

financia el 15% de la brecha. 60 años: cubre el 5% de la diferencia.

Cabe mencionar que se entregará solo desde los 65 años, sin importar si se pensionaron antes. Además, la compensación mínima equivale a 0,25 Unidades de Fomento (UF).

