¿Sabes en cuál Caja de Compensación estás? Ingresa tu RUT y obtén esta información
Si quieres conocer a qué Caja de Compensación perteneces, puedes hacerlo rápido y sencillo en línea, así como consultar si tienes algún excedente sin cobrar.
La asociación gremial Cajas de Chile habilitó una plataforma que te permite realizar estos trámites, solo con tu RUT.
¿Cómo saber en cuál Caja de Compensación estoy?
Los interesados deben ingresar a la página web de Cajas de Chile (pulsa aquí) y presionar el botón “Consulta tu Caja”.
Una vez hecho esto, deben escribir su RUN y hacer clic en “Consultar mi Caja”, para obtener esta información en unos minutos.
¿Cómo saber si tengo excedentes en mi Caja de Compensación?
En la página principal, se debe presionar el botón “Saldos a favor”, ingresar nuevamente el RUN y pulsar “Consultar mi saldo” para que así el sistema ubique la información.Ir a la siguiente nota
Si hay montos sin cobrar, la persona tendrá que visitar la plataforma de la Caja que aparezca para presentar la solicitud de devolución, así como para conocer los detalles y formas de pago.
