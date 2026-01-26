Consulta con tu RUN si tienes dinero por retirar en Cajas de Compensación

26 en. 2026 - 18:00 hrs.

Muchos trabajadores y pensionados en el país cuentan con dinero olvidado en las distintas Cajas de Compensación. Estos montos se generan principalmente por reajustes o cobros extra al pagar cuotas.

La Superintendencia de Seguridad Social indica que para mediados de 2025 se habían acumulado $1.416 millones en montos sin reclamar, los cuales corresponden a cerca de 24.000 personas y 1.600 empresas que no los han retirado.

¿Cómo saber si tengo dinero pendiente en una Caja de Compensación?

La asociación gremial Cajas de Chile habilitó una página de consulta (pulsa aquí) para verificar esta información, mediante la ubicación de datos en las distintas entidades.

Lo único que se debe hacer es ingresar el RUT del usuario y presionar “Consultar mi saldo”, para que luego el sistema indique si existen saldos a favor y en la institución donde se encuentran.

Si hay montos sin cobrar, la persona tendrá que visitar la plataforma de la caja que aparezca para presentar la solicitud de devolución, así como para conocer los detalles y formas de pago.

Este dinero puede ser depositado directamente en una cuenta bancaria, para evitar acudir a una oficina y ahorrar tiempo valioso.

