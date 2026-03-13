Oscars 2026: Las 10 películas que se disputan la noche más importante del cine

13 mar. 2026 - 18:17 hrs.

¿La epopeya "Una batalla tras otra" o el horror vampiresco de "Pecadores"? Las favoritas a mejor película del año se enfrentan por última vez este domingo en los Óscar, en una final llena de suspenso.

La 98ª edición de la gala, conducida por el humorista Conan O'Brien, incluirá momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada por "Las guerreras K-pop", o un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado.

Y sobre todo, promete un desenlace impredecible.

Bugonia

Dir. Yorgos Lanthimos

4 nominaciones

Donde ver: Apple TV y Prime (Renta)

La negatividad ácida de Lanthimos se ve llevada al extremo en una psicosis contemporánea de poderes, conspiranoicos y locura absurda. El mundo plandémico y esquizofrénico del siglo XXI llevado al absurdo en una película de ciencia ficción con toques de terror y el brochazo de humor negrísimo del griego. Historia solventada en sus actuaciones. Un pletórico Jesse Plemons (que se queda sin nominación) y una siempre correcta Emma Stone (que sí se queda con nominación). Lo de la música… Lo mejor del año.

El Agente Secreto

Dir. Kleber Mendonça Filho

4 nominaciones

Donde ver: Cines

Segundo año consecutivo en que una película brasileña se mete en las 10 nominadas a la máxima estatuilla (Aún estoy aquí). Un juego de espías en medio de ese cine resistido pero necesario. La resistencia por momentos absurda acompañada de disparos, agentes dictatoriales y un espectacular Wagner Moura que busca dar la sorpresa en la categoría Mejor Actor. Un imperdible de la temporada.

F1: La película

Dir. Joseph Kosinski

4 nominaciones

Donde ver: Apple TV

El espacio reservado para la “película americana”. El blockbuster, la idea del cine masivo hollywoodense. El puesto se lo ganó a Avatar 3 y no es azaroso. F1 es una espectacular aventura de carreras, viejos vaqueros y significancia de lo que es ser equipo. Cine de domingo, pero cine de domingo bueno, del que haría Steve McQueen. Se puede ir con las manos vacías, pero queda en la retina el espectacular montaje de las carreras.

Frankenstein

Dir. Guillermo del Toro

9 nominaciones

Donde ver: Netflix

El clásico del terror en una telenovelesca versión. Del Toro da rienda suelta a su corazón en la creación de una estilizada criatura interpretada por Jacob Elordi (nominado a Mejor Actor, quién sabe por qué). Recepción mixta a la hora de comentar y puede que esa sea su mayor virtud. En tiempos de inmediatez, de contenido desechable y de TikTok con ganchos de 2 segundos, sentarnos a conversar sobre una película es un triunfo para el consumo. Un pecado que no se haya estrenado en cines.

Hamnet

Dir. Chloé Zhao

8 nominaciones

Donde ver: Cine

Un vendaval emocional. Un golpe al corazón. Basada en la novela homónima, Hamnet habla de amor, de maternidad, de la lucha melodramática familiar. Pero también habla de la ficción, del cine, del teatro, de las obras y de cómo el arte sana en todas las direcciones. Buscar esa epifanía es trabajo de todos y es el trabajo que le da sentido a la vida. La victoria de Jessie Buckley el domingo es el único Oscar que está cantado.

Los Pecadores

Dir. Ryan Coogler

16 nominaciones

Donde ver: HBO Max

No nos mareamos en los números. Ser la película más nominada de la historia puede obnubilar para ambos lados. Pero Pecadores es un peliculazo. La maestría social de Coogler con el más frenético cine de vampiros. Por momentos, un documental de la historia musical; por otros, una erotizada historia de amor. Un toque de western para maravillarse. Probablemente de esas 16 nominaciones se lleve 4 a todo reventar. Pero su existencia es un premio suficiente. Ojo que Michael B. Jordan se mete por los palos en Mejor Actor.

Marty Supremo

Dir. Josh Safdie

9 nominaciones

Donde ver: Cine

Que el poco tino de Chalamet no nos nuble la visión. Que tampoco lo haga la polémica de los malos tratos de los Safdie. Marty Supremo es, por sobre todas las cosas, una historia frenética, divertida y asfixiante. Obra maestra del frenetismo desesperado. Una especie de Rocky si Rocky fuera un estúpido. Tal vez por eso a Timothy Chalamet le salió tan bien el papel.

Sueño de Trenes

Dir. Clint Bentley

4 nominaciones

Donde ver: Netflix

La película pequeña. Aquella desconocida que año tras año se cuela en los Oscar, sin opción de ganar, pero con la vitrina de que más personas la descubran. Y descubrirla es lo mejor que les puede pasar en el año. Una canción de Nick Cave al amor, a la vida y al sentido de esta. Película que no trata de nada, pero al mismo tiempo trata de todo. Vayan a verla.

Una Batalla Tras Otra

Dir. Paul Thomas Anderson

13 nominaciones

Donde ver: HBO Max

Se le tiene que dar a PTA. Debería ser el año en que la estatuilla cae. Por lo demás, Una Batalla Tras Otra es una maravilla. Un reflejo de una sociedad cansina, de una generación perdedora y del legado de la derrota que se traspasa. Desesperado pero sumamente divertido. Un derroche actoral sublime y una puesta en escena que solo el mejor director estadounidense de la actualidad puede lograr. Debería ser la gran ganadora de la noche.

Valor sentimental

Dir. Joachim Trier

9 nominaciones

Donde ver: Cine y Apple TV - Prime (Arrendar)

Si faltaba algo que tocara las fibras emocionales, esta es. El cineasta danés logra su mejor película en un relato familiar sangrante, un drama sobre ser padre y sobre ser hijo. Todo oxigenado por lo que nos mueve, por lo que mueve la vida, el arte. Su reparto es sensacional y Stellan Skarsgård debería ser el gran ganador de la noche. Cine complejo, adulto y llorable.

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