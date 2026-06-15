Construye casas de hormigón con impresoras 3D en solo 48 horas: La innovadora tecnología creada por un argentino de 27 años

15 jun. 2026 - 12:32 hrs.

Lo que hasta hace algunos años parecía una idea propia de la ciencia ficción, hoy ya es una realidad. Un emprendedor argentino de 27 años está impulsando una tecnología capaz de construir casas de hormigón con impresoras 3D gigantes, con las que puede hacer una vivienda en apenas 48 horas.

Se trata de Mateo Salvatto, fundador de Grondplek, una empresa especializada en impresión 3D aplicada a la construcción. Su propuesta busca reducir los plazos de construcción, optimizar el uso de materiales y disminuir costos en comparación con los métodos tradicionales.

Así son las impresoras 3D que construyen viviendas

La innovadora tecnología utiliza una impresora de gran escala, de aproximadamente 11 metros de largo por 11 metros de ancho y hasta 7 metros de altura. El sistema trabaja depositando capas sucesivas de hormigón hasta dar forma a las paredes y estructuras de una vivienda.

Para ello, una planta mezcladora prepara el material y lo envía mediante una bomba hasta el cabezal de impresión, que va construyendo la obra capa por capa siguiendo un diseño previamente programado.

Según explicó Salvatto en el pódcast "Experiencia que construye", la mezcla está compuesta principalmente por cemento y hormigón, además de aditivos utilizados habitualmente en la industria para mejorar el comportamiento del material durante el proceso.

Una casa de 120 metros cuadrados en apenas dos días

Lo más impactante de este método es la velocidad de construcción. Según destacó la empresa, una casa de 120 metros cuadrados puede tener lista su obra gruesa en aproximadamente 48 horas.

La impresora no construye una casa completamente terminada, sino la denominada obra gris, que incluye muros, estructuras, escaleras y otros elementos básicos de la construcción.

Posteriormente, se deben realizar las instalaciones eléctricas, sanitarias y las terminaciones interiores y exteriores, trabajos que continúan requiriendo mano de obra especializada.

30% de ahorro

Otro de los beneficios que destacan sus impulsores es el uso más eficiente de los materiales. A diferencia de una construcción convencional, la impresora utiliza únicamente la cantidad de hormigón necesaria para cada etapa del proyecto, lo que reduce significativamente el desperdicio.

Según Salvatto, el sistema podría reducir hasta en un 30% los costos de mercado de una vivienda, dependiendo de las características de cada proyecto.

El emprendedor aseguró que estas estructuras cuentan con características antisísmicas y sistemas de doble pared con cámara de aire, lo que contribuye al aislamiento térmico. Además, la tecnología ya se utiliza en distintos tipos de proyectos y busca convertirse en una alternativa cada vez más común dentro de la industria de la construcción.

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