Elon Musk es el primer billonario del mundo: Logra fortuna sin precedentes tras salida de SpaceX a bolsa

12 jun. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

El debut bursátil de SpaceX marcó una jornada clave para la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk. Luego de que la empresa comenzó a cotizar en el Nasdaq durante la jornada de este viernes, logró una de las mayores aperturas registradas en el mercado estadounidense.

La fuerte demanda por las acciones de SpaceX impulsó la valorización de la firma, elevando la fortuna de Musk a más de un millón de millones de dólares, equivalente a un billón en español y al concepto en inglés "trillion", una cifra que ninguna persona había alcanzado en la historia, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Salida a la bolsa de SpaceX

Las acciones iniciaron sus operaciones en US$150, por encima del precio de salida fijado en US$135, y durante la jornada llegaron a registrar alzas cercanas al 30%.

La operación permitió recaudar más de US$75 mil millones y situó a SpaceX entre las compañías de mayor valor en Estados Unidos.

SpaceX fue fundada en 2002 y actualmente reúne negocios ligados a lanzamientos espaciales, satélites, internet satelital e Inteligencia Artificial.

Entre sus principales activos figura Starlink, servicio que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del grupo.

Durante la apertura bursátil, Elon Musk señaló: "SpaceX quiere ser capaz de llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá".

Cómo impactó la salida a bolsa

El aumento en el valor de mercado de SpaceX tuvo un efecto directo sobre el patrimonio del empresario, cuya riqueza está concentrada principalmente en sus participaciones dentro de esta compañía y en Tesla.

Según los datos informados, SpaceX alcanzó una valorización cercana a los US$2 billones tras su estreno en Wall Street, superando a Tesla, Meta y Walmart.

Pese a que en 2025 también registró pérdidas netas de US$4.900 millones, explicadas en gran parte por el fuerte gasto en proyectos de inteligencia artificial, sus ingresos durante ese año alcanzaron los US$18.700 millones.

Actualmente, la valorización de Musk depende en gran medida del desempeño de sus acciones en SpaceX y Tesla, por lo que eventuales fluctuaciones en el mercado podrían impactar directamente el valor estimado de su patrimonio.