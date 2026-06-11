Compañía de Elon Musk sale mañana a bolsa: Cómo invertir desde Chile en la gran apuesta bursátil de SpaceX

11 jun. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía aeroespacial SpaceX, fundada por el empresario Elon Musk, se prepara para realizar su salida a la bolsa, en una operación que podría recaudar hasta US$75 mil millones y posicionarla entre las diez empresas más valiosas del mundo.

La firma comenzará a cotizar bajo el símbolo SPCX en el Nasdaq del mercado de Estados Unidos, y ofrecerá 555,6 millones de acciones a un precio estimado de US$135 cada una.

Parte de esos títulos estarán disponibles para inversionistas individuales a través de corredores minoristas seleccionados, lo que abre la puerta a personas interesadas en participar desde Chile.

¿Cómo se puede invertir desde Chile y qué considerar?

Quienes deseen acceder a las acciones de SPCX tienen dos alternativas: solicitar participación en la Oferta Pública Inicial (IPO) a través de intermediarios con acceso a la colocación o esperar a que SpaceX comience a transar en la bolsa desde este 12 de junio, comprando las acciones en el mercado secundario.

Según la información entregada por plataformas que permiten participar en la operación, los inversionistas deben contar con una cuenta activa y fondos en dólares para ingresar lo que estaría dispuesto a comprar en la sección habilitada para la IPO.

Sin embargo, en este caso particular, presentar una solicitud para participar de dicha IPO no garantiza recibir la cantidad de acciones requeridas.

Esto se debe a que la asignación final depende de la demanda y de las asignaciones que reciban los intermediarios.

Como ocurre habitualmente en las IPO con alto interés de mercado, una persona puede obtener todas las acciones solicitadas, solo una parte o incluso ninguna.

¿En qué fijarse?

La operación busca abrir nuevas fuentes de financiamiento para proyectos ligados a lanzamientos espaciales, infraestructura orbital, conectividad satelital e Inteligencia Artificial.

Actualmente, una parte importante de los ingresos de SpaceX proviene de Starlink, su servicio de internet satelital.

Durante 2025, esta compañía registró ingresos por US$18.674 millones, cifra que representó un crecimiento de 33% respecto al año anterior. Además, concentró el 61% de las ganancias de la empresa.

Sin embargo, cabe destacar que, como ocurre con cualquier inversión bursátil, participar en una IPO implica riesgos que deben ser considerados en caso de querer participar.