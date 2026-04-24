Tesla comenzó a producir el Cybercab: el robotaxi sin volante ni pedales que costará menos de 30.000 dólares

24 abr. 2026 - 14:21 hrs.

El tan anunciado robotaxi autónomo de Tesla entró en su fase de producción en volumen, confirmó este viernes su director ejecutivo Elon Musk. El anuncio llega en un momento en que las ventas globales de la compañía han caído y la empresa busca reafirmar su apuesta por la conducción autónoma.

El Cybercab —un robotaxi sin volante, sin pedales y sin retrovisores laterales, con capacidad para dos pasajeros— fue revelado en octubre de 2024 con un precio estimado de menos de 30.000 dólares. En ese momento, Musk predijo que estaría disponible antes de 2027. El primer prototipo salió de la línea de producción de Giga Texas el 17 de febrero de 2026; la producción continua comenzó este mes de abril.

Cybercab has started production pic.twitter.com/MAeswanf96 — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2026

Musk publicó en su red X un video promocional de 38 segundos filmado desde el interior de un Cybercab sin conductor, que muestra al vehículo saliendo de la línea de producción y circulando por las calles de forma autónoma. También compartió imágenes de varios Cybercab dorados circulando en formación por una carretera.

En la conferencia de resultados del primer trimestre, Musk señaló que la producción inicial será “muy lenta, pero luego se acelerará y se volverá exponencial hacia finales de año”. Ya se han avistado 60 unidades en el campus de Giga Texas. El proceso de fabricación utiliza el método Unboxed, que ensambla módulos principales en paralelo con el objetivo de producir un vehículo cada 10 segundos.

Tesla anunció beneficios por 477 millones de dólares en el primer trimestre, mejor que lo esperado, y confirmó que va por buen camino para la producción en volumen tanto del Cybercab como del Tesla Semi este año.

Musk agregó que espera tener el programa de conducción autónoma sin supervisión (Full Self-Driving, FSD) operando en “una docena de estados” de Estados Unidos para fines de este año, aunque aclaró que están adoptando “un enfoque muy cauteloso con el despliegue”. Estimó que la iniciativa podría ser “significativa en términos materiales el próximo año”.

Desde junio pasado, Tesla ofrece acceso anticipado por invitación a servicios de robotaxi en Austin, Texas, con una flota mixta de vehículos con y sin supervisión humana. El Cybercab llega bastante después de que su rival Waymo, propiedad de Alphabet, pusiera en marcha su servicio comercial de robotaxis en 2021.

El analista de Wedbush, Dan Ives, afirmó esta semana que el crecimiento del FSD “cambiará el modelo financiero y los márgenes de Tesla de cara al futuro”. Si la rampa de producción avanza según lo previsto, el Cybercab podría convertirse en el producto más importante de la compañía desde el Model 3.

I don't think people are prepared for the fact that Cybercab can drive off the production line and immediately be put into service on the Robotaxi Network pic.twitter.com/DQOjONIYDd — Owen Sparks (@OwenSparks) April 24, 2026

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