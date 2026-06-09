Cierra para siempre histórico parque acuático tras casi 50 años: pérdidas millonarias obligan a su clausura

09 jun. 2026 - 11:55 hrs.

Uno de los parques de diversiones y acuáticos más tradicionales del noroeste de Estados Unidos se prepara para despedirse de manera definitiva. Se trata de Wild Waves Theme and Water Park, recinto que anunció que cerrará sus puertas el próximo 1 de noviembre, poniendo fin a una historia que se extendió por casi cinco décadas.

La decisión fue comunicada por sus propietarios, la empresa Premier Parks, que atribuyó el cierre al sostenido aumento de los costos operativos y a las pérdidas económicas acumuladas durante los últimos años. De esta forma, el parque afrontará su última temporada antes de cesar por completo sus actividades.

Inaugurado en 1977, Wild Waves se convirtió en uno de los principales panoramas familiares de la región, gracias a sus cerca de 30 atracciones mecánicas y acuáticas que han recibido a millones de visitantes a lo largo de los años.

Millonarias pérdidas tras la pandemia

Según explicó el presidente de Premier Parks, Kieran Burke, la situación financiera del parque se volvió insostenible luego de la pandemia, registrando pérdidas millonarias desde su reapertura.

A través de un comunicado, la compañía agradeció a trabajadores, visitantes y a la comunidad que acompañó al recinto durante décadas.

"Estamos agradecidos a nuestros visitantes, empleados y a toda la comunidad por haber formado parte de esta historia y por los recuerdos creados durante tantos años", señaló la empresa.

Tendrá una última temporada con actividades especiales

Pese al anuncio, los responsables confirmaron que todas las atracciones seguirán funcionando con normalidad hasta el cierre definitivo.

La temporada final comenzó el pasado 23 de mayo y se extenderá hasta el 1 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Halloween. Durante estos meses se realizarán eventos especiales, promociones y actividades conmemorativas para despedir al parque y homenajear sus casi 50 años de historia.

Además, la compañía informó que los pases de temporada y paquetes adquiridos antes del anuncio seguirán siendo válidos hasta el último día de operaciones.

Una problemática que afecta a parques independientes

El cierre de Wild Waves también refleja una realidad que enfrentan numerosos parques de tamaño medio en Estados Unidos. Expertos apuntan a que el incremento de los costos laborales, energéticos y de mantenimiento ha golpeado especialmente a los recintos independientes.

A diferencia de gigantes de la industria como Disney o Universal, que cuentan con mayores recursos para enfrentar períodos de menor afluencia, los parques regionales tienen menos margen para absorber el impacto económico, lo que ha llevado a varios de ellos a replantear su continuidad en los últimos años.