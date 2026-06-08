Envió miles de dólares a mujer que conoció en internet para ayudarla con "gastos médicos", pero ella nunca existió

08 jun. 2026 - 15:36 hrs.

Un hombre en Estados Unidos fue víctima de una compleja estafa en línea que lo llevó a transferir más de 400.000 dólares a una supuesta mujer que había conocido por internet y que decía necesitar dinero para cubrir gastos médicos.

Sin embargo, la persona no existía y todo formaba parte de un esquema fraudulento internacional.

Un hombre fue condenado a prisión

El caso terminó con la condena de Kenny Osas Okuonghae, de 38 años, quien fue sentenciado a más de cuatro años de prisión y a pagar más de 1,2 millones de dólares en indemnización, tras declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses calificaron el caso como parte de una serie de estafas digitales que afectaron a víctimas en distintos estados del país, incluyendo fraudes románticos, inmobiliarios y de inversiones falsas en criptomonedas.

Antecedentes del caso

Según la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva Jersey, todo comenzó cuando la víctima, un hombre de Ohio, conoció en internet a una persona que se hacía llamar “Aggie Gonzales”.

A lo largo de la supuesta relación, la falsa identidad le pidió ayuda económica para pagar tratamientos médicos y gastos hospitalarios, asegurando que luego devolvería el dinero.

En un momento del engaño, incluso se utilizaron historias dramáticas y documentos falsos para reforzar la credibilidad del relato. En uno de los mensajes enviados al hombre, el estafador escribió:

Además, se enviaron fotografías de una mujer en una cama de hospital y se utilizó la identidad ficticia de un supuesto médico llamado “Dr. Ben Levy” para presionar emocionalmente a la víctima.

El engaño no se limitó solo a las supuestas cuentas médicas. Durante el proceso, la víctima también fue inducida a invertir en una plataforma falsa de criptomonedas llamada Alphacoin Lab.

La organización detrás de la estafa prometía retornos irreales, llegando a ofrecer supuestas ganancias de hasta un 120% anual, lo que reforzó la confianza del afectado. En total, el hombre de Ohio terminó transfiriendo 416.155 dólares antes de descubrir que se trataba de un fraude.

Un esquema internacional con múltiples víctimas

De acuerdo con las autoridades, el caso de la víctima de Ohio fue solo uno de varios fraudes ejecutados entre 2019 y 2023, los cuales afectaron a personas en al menos seis estados de EE.UU.

Las estafas incluían engaños románticos, falsos arriendos y esquemas conocidos como “pig butchering”, donde los delincuentes construyen relaciones emocionales con sus víctimas para luego inducirlas a invertir dinero en plataformas fraudulentas.

En total, más de 4 millones de dólares habrían circulado a través de distintas cuentas bancarias vinculadas al acusado.

El caso reabre el debate sobre el aumento de estafas digitales y fraudes sentimentales en internet, un fenómeno que continúa creciendo a nivel global y que afecta a miles de personas cada año.