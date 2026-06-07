Inaugurarán el tren bala más rápido de América: Viajará a más de 300 km/h y conectará dos grandes ciudades en solo dos horas

07 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos avanza en la construcción de Brightline West, un proyecto ferroviario de alta velocidad que busca unir las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas mediante trenes capaces de alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora.

La iniciativa es considerada una de las obras de transporte más ambiciosas del país. Con una inversión superior a los 12 mil millones de dólares, financiada mediante una combinación de recursos públicos y privados, el proyecto pretende ofrecer una alternativa más rápida y eficiente frente a los viajes en automóvil y los vuelos de corta distancia.

AFP News

Un recorrido de alta velocidad

La futura línea ferroviaria tendrá una extensión cercana a los 350 kilómetros y seguirá en gran parte el trazado de la autopista Interestatal I-15, una de las rutas más transitadas del oeste de Estados Unidos y utilizada cada año por millones de personas para desplazarse entre California y Nevada.

Los trenes serán eléctricos y estarán diseñados para reducir los tiempos de traslado y disminuir la congestión vehicular en la zona. Según los responsables del proyecto, el trayecto entre Las Vegas y el área metropolitana de Los Ángeles podrá realizarse en aproximadamente dos horas.

Actualmente, ese mismo recorrido suele tardar entre cinco y seis horas en automóvil durante períodos de alta demanda, como fines de semana largos, vacaciones o eventos masivos realizados en ambas ciudades.

Una apuesta por el transporte del futuro.

Además de reducir los tiempos de viaje, las autoridades esperan que el proyecto contribuya a disminuir las emisiones contaminantes asociadas al transporte terrestre y aéreo, gracias al uso de trenes eléctricos de alta velocidad.

Si se cumplen los plazos previstos, Brightline West comenzará a operar a finales de 2029, convirtiéndose en el tren de pasajeros más rápido de América y transformando la forma en que millones de personas se desplazan entre dos de los principales centros turísticos y económicos del país.