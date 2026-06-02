Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos derriba misiles y drones iraníes en el Golfo

02 jun. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este martes luego de que Estados Unidos informara la interceptación de varios misiles balísticos iraníes dirigidos contra países de la región, además del derribo de drones que, según Washington, tenían como objetivo embarcaciones civiles en el Golfo.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Irán lanzó varios misiles contra países vecinos, aunque ninguno logró alcanzar sus objetivos.

"Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, pero todos fallaron en sus objetivos", señaló el mando militar estadounidense a través de un comunicado.

Según la información entregada por Washington, dos misiles disparados hacia Kuwait cayeron antes de alcanzar territorio kuwaití o se desintegraron en pleno vuelo.

En paralelo, tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos y de las fuerzas bareiníes.

Drones contra embarcaciones civiles

Horas antes, las fuerzas estadounidenses también reportaron el derribo de tres drones atribuidos a Irán.

Según el ejército norteamericano, los aparatos no tripulados fueron lanzados contra embarcaciones civiles que navegaban por aguas de la región.

La acción se produjo en medio de un aumento de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo y gas.

La respuesta de Estados Unidos

Tras los ataques, el Comando Central informó que ejecutó operaciones militares contra objetivos ubicados en la isla iraní de Qeshm, situada precisamente en el estrecho de Ormuz.

Washington aseguró que las acciones fueron realizadas en el marco de la legítima defensa ante las amenazas detectadas en la zona.

Por su parte, Kuwait confirmó haber interceptado lo que calificó como "ataques hostiles con drones y misiles", reforzando la versión entregada por las autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, el ejército de Estados Unidos informó que no se registraron militares estadounidenses heridos durante los incidentes.