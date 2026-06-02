Encuentran sofisticado túnel que conecta México con EEUU: Era usado para el tráfico de drogas

02 jun. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades de Estados Unidos encontraron un túnel que comunicaba México con una tienda minorista de California usado para tráfico de drogas.

El paso subterráneo se extiende desde la ciudad mexicana de Tijuana hasta un local en el Puerto de Entrada Mesa de Otay, en la estadounidense San Diego, y por él pasó cocaína por un monto total de 45 millones de dólares.

Características del túnel

El túnel tiene 590 metros de largo, está a 16,8 de profundidad y tiene hasta 1,4 metros de altura, cuenta con paredes reforzadas, sistemas de vías y ventilación y suministro de electricidad. Se accedía mediante un montacargas eléctrico.

Investigadores de Seguridad Nacional vigilaron durante meses a las personas que se movían en la tienda Buy 4 Less, en el lado estadounidense de la frontera.

Al allanar el local, las autoridades encontraron más de una tonelada de cocaína que había sido transportada a través del túnel.

"Las organizaciones criminales continúan buscando formas para explotar nuestra frontera", dijo Justin de la Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego.

Cuatro personas, dos de San Diego y dos de México, fueron acusados en relación con el presunto tráfico de drogas.