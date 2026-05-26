México captura a un sobrino del "Chapo" Guzmán solicitado por EEUU

26 may. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un sobrino del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán fue capturado durante un operativo en México, informó este martes la secretaría de Seguridad.

Identificado como Isai "N", fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es "sobrino de 'El Chapo'", quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay informes de que fue capturado en junio de 2008 en posesión de armas de gran calibre.

La oficina de prensa de la Secretaría de Seguridad dijo a la AFP que cuidaba de los detalles sobre la captura anterior.

Dos hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

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