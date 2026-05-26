Las acciones de Ferrari se hunden tras presentar su primer coche eléctrico

26 may. 2026 - 10:06 hrs.

Ferrari, una de las marcas más icónicas y deseadas del mundo, anuncia un nuevo coche. Inmediatamente después, sus acciones se desploman. Tras la apertura en la Bolsa de Milán, la compañía, símbolo del lujo y el rendimiento, retrocedía un 6,4%.

El lanzamiento de un producto, que normalmente sería motivo de celebración, se convirtió en el catalizador de una venta masiva.

¿Por qué un coche nuevo castiga la cotización?

La perplejidad aumenta al constatar que la caída no fue provocada por una advertencia de ingresos ni un recorte de previsiones, las causas habituales de un desplome bursátil. Fue, sorprendentemente, el anuncio de un coche. Esto lleva a una pregunta inevitable: ¿es tan malo el nuevo modelo como para justificar una reacción tan violenta por parte de los inversores?

No es la calidad, es la identidad

La explicación superficial, que apuntaría a un defecto en el vehículo, no se sostiene. La reacción negativa del mercado no tiene que ver con la calidad del producto. El problema es mucho más profundo y reside en la propia naturaleza del coche anunciado, que choca frontalmente con la imagen que la marca ha construido durante décadas.

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La lógica oculta: un eléctrico que rompe el ADN

El mecanismo que reconcilia la paradoja es una ruptura estratégica. Ferrari presentó el "Luce", su primer coche 100% eléctrico y, además, de cinco plazas. Para una marca cimentada en motores de combustión potentes, sensaciones de conducción extremas y exclusividad deportiva, este modelo supone una desviación radical de su legado.

Los inversores interpretan este lanzamiento como el inicio de una tendencia que podría presionar los márgenes y diluir la exclusividad percibida, un temor alimentado por el mal desempeño de otras marcas de lujo que se electrificaron antes. Porsche, por ejemplo, acumula una caída superior al 60% desde máximos tras presentar uno de sus peores trimestres, afectado por la competencia y una menor demanda.

Reencuadre: una apuesta decisiva por el futuro

El lanzamiento del Luce no es simplemente la presentación de un nuevo modelo, sino un punto de inflexión crítico para el futuro de Ferrari. El éxito o fracaso de este coche determinará si la compañía puede acelerar su transición eléctrica para cumplir las regulaciones europeas sin renunciar a su esencia.

Aunque Ferrari planea que los eléctricos sean solo el 20% de su gama en 2030, el mercado ha reaccionado con un escepticismo que ya ha costado a la acción un 31% de su valor en el último año. La verdadera prueba llegará cuando los clientes decidan si un Ferrari eléctrico puede emocionar tanto como uno de combustión.