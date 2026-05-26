Conductor se dio a la fuga: atropellan a niñas de 7 y 13 años en la salida de su colegio en Cerrillos

26 may. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor atropelló y se dio a la fuga tras impactar a dos niñas de 7 y 13 años en la salida de su colegio en la comuna de Cerrillos.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes 26 de mayo en las afueras del establecimiento educacional.

Tras el incidente, las menores fueron trasladadas al Hospital El Carmen de Maipú para recibir la atención médica correspondiente.

En tanto, la policía busca intensamente al chofer involucrado, quien no prestó ayuda a las víctimas después del atropello.

Según informó Radio ADN, testigos del suceso señalaron que la zona es muy insegura, pese a la existencia de señalética vial.