Conductor se dio a la fuga: atropellan a niñas de 7 y 13 años en la salida de su colegio en Cerrillos
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Un conductor atropelló y se dio a la fuga tras impactar a dos niñas de 7 y 13 años en la salida de su colegio en la comuna de Cerrillos.
El hecho ocurrió durante la mañana de este martes 26 de mayo en las afueras del establecimiento educacional.
Tras el incidente, las menores fueron trasladadas al Hospital El Carmen de Maipú para recibir la atención médica correspondiente.Ir a la siguiente nota
En tanto, la policía busca intensamente al chofer involucrado, quien no prestó ayuda a las víctimas después del atropello.
Según informó Radio ADN, testigos del suceso señalaron que la zona es muy insegura, pese a la existencia de señalética vial.
Notas relacionadas
- "Esos cabros no tienen vuelta": La dura reacción de Neme tras robo de vehículo que tenía un bebé en su interior en Puente Alto
- Trabajadores de restaurante encontraron a bebé: Todo lo que se sabe del robo de camioneta con una niña de 4 meses en su interior
- Prisión preventiva para los dos detenidos por homicidio de hombre que fue encontrado junto a un biblia en Curacaví