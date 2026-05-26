Prisión preventiva para los dos detenidos por homicidio de hombre que fue encontrado junto a un biblia en Curacaví

26 may. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

Dos ciudadanos colombianos quedaron en prisión preventiva por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 12 de abril en el sector de Cuesta Zapata, en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana. La medida cautelar fue decretada para un hombre de 29 años, sindicado como autor directo del crimen, y otro de 51, acusado de haber participado en el traslado del cuerpo hasta el lugar donde fue abandonado.

La decisión se adoptó luego de una investigación que permitió reconstruir parte de lo ocurrido esa noche y establecer el recorrido que habría realizado el vehículo utilizado para dejar el cuerpo en el kilómetro 12 de la Cuesta Zapata. El hallazgo ocurrió cuando vecinos del sector advirtieron pequeños incendios forestales y, mientras intentaban controlarlos, encontraron el cadáver de un hombre. A un costado había una biblia.

El antecedente que permitió decretar la prisión preventiva

Con el paso de los días comenzaron a revisarse registros de cámaras de seguridad. En las imágenes apareció un taxi que llegó hasta el sector durante la noche del 12 de abril, apagó sus luces y luego abandonó rápidamente el lugar. El recorrido del vehículo permitió identificar a un ciudadano colombiano de 51 años, quien habría señalado que fue contactado por un conocido para trasladar el cuerpo desde Estación Central.

Ese conocido era otro ciudadano colombiano, de 29 años, con quien compartía jugaba fútbol durante los fines de semana. Según los antecedentes expuestos, el cuerpo habría sido retirado desde un edificio en el sector de la denominada Pequeña Caracas para luego ser llevado hasta Curacaví.

El general Jaime Velasco, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Carabineros, explicó que “se logró determinar en primera instancia la persona que habría trasladado este cuerpo a ese lugar. Seguidamente se logró determinar quién estaría vinculado directamente a la muerte de esta persona, un ciudadano colombiano, ejecutándose la detención de dos individuos vinculados directamente, también de nacionalidad colombiana”. En el mismo relato agregó que “se logró también ubicar una cantidad importante de droga, 18 kilos de cocaína, cuatro armas de fuego”.

El rol que se atribuye a cada imputado

Durante la audiencia se expusieron antecedentes respecto de la participación que habría tenido cada uno de los detenidos. La fiscal ECOH, Carmen Gloria Guevara, sostuvo que “tenemos dos colombianos detenidos, uno en calidad de autor directo, sería el líder de esta suerte de organización. Y tenemos otra persona de nacionalidad colombiana que tendría hasta este minuto la calidad de encubridor en este homicidio calificado”.

Sobre las circunstancias del crimen, agregó que “evidentemente, hay premeditación, pero hay ensañamiento, y así lo dice la autopsia... con las señales que ya se han señalado previamente por la prensa, etcétera, de la biblia (la dejaron junto a su cuerpo), pero con el mayor desprecio a la vida”.

La investigación sigue abierta

El tribunal determinó que ambos permanezcan en prisión preventiva durante los 120 días fijados para la investigación. Sin embargo, el caso todavía no está cerrado, ya que otras dos personas continúan prófugas y estarían vinculadas a la muerte del hombre hallado en Curacaví.

En ese contexto, el fiscal Héctor Barros señaló que “nosotros en este punto de la investigación no tenemos establecido que sea un secuestro, lo que sí tenemos establecido es un homicidio calificado”. Junto con ello, añadió que “la existencia de droga y armas le da un matiz distinto a los otros secuestros extorsivos que hemos tenido en el caso de ciudadanos venezolanos, pero en este caso en particular son todos de nacionalidad colombiana”.