Pedófilo obtuvo puntaje nacional en la PAES: Corte le permitió acceso a internet para que estudie ingeniería

19 may. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Marcelo Moya, condenado por almacenamiento y producción de pornografía infantil y abuso sexual, obtuvo puntaje nacional en la PAES mientras cumple una condena de 12 años, la cual finalizará el 28 de octubre del 2029.

Con ese resultado pidió estudiar Ingeniería desde la cárcel, pero Gendarmería rechazó su solicitud argumentando que el penal no contaba con computadores, internet ni espacios habilitados. La discusión terminó en tribunales y ahora podrá acceder a estudios online.

La solicitud que enfrentó a Marcelo Moya con Gendarmería

Según informó BiobioChile, la petición comenzó luego de que el condenado rindiera en 2025 la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), proceso en el que obtuvo puntaje nacional, según certificó el DEMRE. Tras ese resultado, manifestó su intención de matricularse en Ingeniería y pidió autorización para acceder a un computador dentro del penal.

Pero Gendarmería rechazó la solicitud. En distintas instancias internas argumentó que el recinto no contaba con una sala habilitada, carecía de puntos de red para acceso controlado a internet y tampoco tenía equipos computacionales disponibles para asignar a internos que quisieran cursar estudios online.

Además, sostuvo que la decisión respondía a criterios generales aplicados a toda la población penal en situaciones similares y que los equipos disponibles estaban destinados exclusivamente al funcionamiento institucional y a talleres ya impartidos dentro del establecimiento.

Los argumentos de la defensa de Moya

La defensa de Moya recurrió a tribunales y argumentó que el acceso a educación en contexto penitenciario está reconocido en el reglamento de establecimientos penales y forma parte de los procesos de reinserción social.

“No estamos frente a un permiso general para navegar en internet, sino ante una medida acotada, fiscalizable y compatible con la seguridad penitenciaria”, sostuvo el abogado Ricardo Bravo Cornejo, quien planteó que el acceso podía operar bajo horarios definidos, sitios restringidos y supervisión institucional.

El fallo que le permitirá estudiar desde la cárcel

Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que, aunque Moya está privado de libertad, mantiene “incólume su derecho a la educación en la medida que las posibilidades de la unidad penal en la que se encuentra lo permitan”.

El tribunal estimó que las dificultades técnicas planteadas por Gendarmería eran superables, ya que “solo requieren un lugar con acceso a internet”, y concluyó que la negativa del organismo resultaba antijurídica. Por ello, ordenó realizar las gestiones necesarias para proporcionar a Marcelo Moya un espacio físico y acceso restringido a internet para cursar estudios superiores online.

Para la defensa, impedir este tipo de solicitudes afecta directamente la reinserción. “Cuando Gendarmería niega este tipo de solicitudes sin una fundamentación individualizada, afecta la reinserción social porque desincentiva el esfuerzo, castiga la iniciativa personal y reduce las posibilidades reales de preparación para la vida posterior al cumplimiento de la pena”, afirmó Bravo Cornejo.

La alerta desde Alemania y su detención

La historia de Marcelo Moya se remonta a 2014, cuando una alerta emitida por la Interpol de Alemania advirtió a Chile sobre descargas de pornografía infantil asociadas a una dirección IP vinculada al condenado. Tras diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI), funcionarios llegaron hasta el domicilio de su padre, donde entregó dispositivos electrónicos y no negó los hechos por los que era acusado.

Los antecedentes recopilados derivaron en una condena total de 12 años por delitos de almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual. La pena comenzó a cumplirse el 21 de octubre de 2015.

Desde entonces, según documentos de Gendarmería, Moya ha mantenido buena conducta dentro del recinto penitenciario. En ese contexto, tras siete años privado de libertad, decidió retomar estudios.