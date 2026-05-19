Inversión de US$16 millones: Parte la construcción de la nueva superestructura del Puente Lo Saldes para recuperar su capacidad

19 may. 2026 - 13:05 hrs.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, junto a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y el gerente general del Grupo Costanera, Diego Savino, dieron inicio a los trabajos de construcción de la nueva superestructura del Puente Lo Saldes.

El cambio consiste en una renovación integral del viaducto de 164 metros de extensión, con una inversión de más de US$16 millones. “Hoy damos inicio a la construcción del nuevo Puente Lo Saldes [...] Esto requería una solución integral y definitiva. Eso es lo que vamos a hacer durante el plazo de un año”, informó el ministro Arrau.

El detonante de esta intervención fue una falla estructural detectada en febrero de 2025. Desde entonces, el puente opera con limitaciones de carga y solo con 4 de sus 6 pistas habilitadas.

Esta situación obligó a adoptar medidas de emergencia, como la instalación de torretas de apoyo para estabilizar la viga dañada, y evidenció la necesidad de una reparación permanente.

“Era necesario comenzar las obras, no se puede normalizar el retraso en las mantenciones de los puentes”, agregó el titular del MOP. La alcaldesa Merino celebró que la estructura “finalmente va a ser reparada en forma definitiva y no con una reparación provisoria”.

El impacto en 50.000 vehículos diarios

La reconstrucción afecta directamente a los 50.000 vehículos que circulan en promedio cada día por este punto clave que conecta las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura.

También impacta a las administraciones involucradas: para viabilizar una solución en el corto plazo, el puente, que estaba bajo la administración de la Dirección de Vialidad, fue incorporado al área de concesión de Costanera Norte.

El ministro Arrau aseguró que la intervención fue diseñada “de tal forma de afectar lo menos posible el tránsito y será debidamente coordinado con las municipalidades”.

Un puente antisísmico y con 100% de capacidad

Una vez finalizadas las obras, será posible recuperar el 100% de la capacidad de carga y tránsito del puente, habilitando sus seis pistas. La nueva superestructura, inaugurada originalmente en 1971, se adecuará a la normativa antisísmica vigente, devolviendo la seguridad y resiliencia a un eje que enlaza vías como la Avenida Presidente Kennedy, Costanera Norte y el Túnel San Cristóbal.

El proyecto contempla el reemplazo de las cuatro vigas metálicas originales por ocho nuevas vigas de alta resistencia y el reforzamiento de estribos.

Un año de trabajos por etapas

Los indicadores a observar durante los próximos 12 meses serán el avance del proceso constructivo, planificado en fases secuenciales para minimizar el impacto vial.

Durante la primera etapa, se intervendrán los tableros laterales; luego, el tránsito se desviará hacia las nuevas estructuras para proceder con el desmontaje y montaje del tramo central. También se deberá monitorear el uso de sistemas de moldajes colgados, una técnica elegida para reducir el impacto ambiental e hidráulico al evitar apoyos en el cauce del río.