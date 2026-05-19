Neme arremete contra chileno detenido en Brasil: "Esa conducta habla de una persona que está con el efecto de algo"

19 may. 2026 - 13:22 hrs.

El periodista José Antonio Neme cuestionó duramente en Mucho Gusto a Germán Naranjo Maldini, quien está detenido en Brasil, por realizar insultos racistas y homofóbicos en un vuelo de Latam, que tenía como destino a Alemania, con una escala en Sao Paulo.

Neme afirmó que no cree en la carta de disculpas publicada por el abogado, donde sostiene que "la persona que vieron (en el video viralizado) no soy yo".

"Me impactaron mis palabras en el video. Esto no refleja lo que creo. Perdí a mi hermano hace algún tiempo y bebí demasiado alcohol. Estuve en tratamiento psiquiátrico", aseguró Naranjo.

Neme contra el chileno detenido en Brasil

El panelista de Mucho Gusto expuso que "si yo hago algo espantoso y no me acuerdo, no voy a esperar llegar a Frankfurt que pasen una semana, después volverme y que 'oh sorpresa, no sé por qué me fui detenido'...".

"Entonces, la verdad que yo no le creo absolutamente nada, y tengo el derecho a no creerle. Esto no tiene nada que ver con la presunción de inocencia, yo no le creo nada a la defensa, la defensa tiene que construir un relato que es bastante difícil de construir", agregó.

En cuanto al intento de manipular la puerta del avión por parte del chileno, Neme afirmó que "esa conducta no es normal".

"Esa conducta te habla de una persona que está con el efecto de algo, que yo no creo que sean ni pastillas ni alcohol, se los digo abiertamente. Porque una persona enojada, ofuscada, rabiosa, patrón de fundo, todo lo que ustedes quieran; manda a abrir la puerta, te dice 'apúrate, ábreme la puerta", sostuvo.

"Pero uno sabe como pasajero más o menos regular, que me parece que es el caso del caballero, que eso no se puede hacer", aseveró.

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