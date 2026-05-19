Cirque du Soleil vuelve a Chile con la reinterpretación de Alegría: Así puedes conseguir entradas

19 may. 2026 - 09:00 hrs.

Cirque du Soleil vuelve a Chile con "Alegría", una reinterpretación renovada de uno de sus espectáculos más queridos en la historia de la compañía. Esta nueva versión llega al país para celebrar los 20 años del primer show de Cirque du Soleil en tierras chilenas, un vínculo que comenzó a forjarse con fuerza precisamente durante la gira de este mismo espectáculo en 2008.

La historia explora la lucha entre el viejo orden y una juventud que desea cambio, ambientada en un reino imaginario que ha perdido a su rey. Mientras el bufón intenta torpemente tomar el trono, desde las calles emerge una energía colectiva que quiere devolver la alegría a un mundo en decadencia.

La producción original, que recorrió el mundo entre 1994 y 2013, fue vista por más de 14 millones de personas en 255 ciudades. Su banda sonora fue nominada al Grammy en 1995 y sigue siendo hasta hoy el álbum más vendido y reproducido en la historia del Cirque du Soleil, lo que habla del impacto cultural que esta obra dejó en quienes la vivieron.

Fecha y ubicación

Santiago recibirá la Gran Carpa, conocida como Big Top, en el Espacio Riesco a partir del 6 de enero de 2027. La venta de entradas estará disponible próximamente.

Venta de Entradas

Preventa exclusiva para clientes Banco de Chile: Entradas disponibles martes 26 de mayo exclusivamente en Puntoticket.com, a partir de las 11:00 horas hasta agotar stock.

20% de descuento exclusivo para clientes del Banco de Chile pagando con tarjetas del banco, desde el 26 de mayo y hasta agotar stock.

Venta General: Entradas disponibles exclusivamente en Puntoticket.com inmediatamente después de agotada la preventa, o bien el miércoles 10 de junio desde las 11:00 horas.

Reinterpretación de Alegría

Desde su reestreno en 2019, esta versión reinventada ha sido vista por más de 4 millones de espectadores en 10 países. La reinterpretación no solo actualiza la narrativa y la dirección escénica, sino que renueva los números acrobáticos y adopta una estética contemporánea que convive con el universo barroco, lírico y nostálgico que hizo famoso al espectáculo original.

El elenco reúne a 54 artistas provenientes de 18 países distintos, y la producción completa involucra a 119 profesionales entre artistas y equipo técnico que hablan hasta 14 idiomas distintos detrás del escenario. Una comunidad en movimiento que viaja con más de 2.000 toneladas de equipos y más de 1.500 piezas de vestuario.

Montar esta experiencia no es tarea menor. Se necesitan 8 días completos para instalar la Villa del Cirque du Soleil, y la Gran Carpa tiene 51 metros de diámetro. Cada día se sirven más de 250 comidas en la cocina del campamento, una pequeña ciudad temporal que se levanta y desaparece de ciudad en ciudad.

Lo que llegará a Santiago en 2027 es una celebración de lo que Cirque du Soleil representa: acrobacias emocionantes, música en vivo, vestuarios exuberantes, escenografía innovadora y ese humor irresistible que transforma cualquier carpa en un lugar donde todo parece posible. "Alegría" no es solo un regreso, es una invitación a creer que la magia no pasa de moda.

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