¿Eres una persona cuidadora? Estos son los requisitos para solicitar la credencial

19 may. 2026 - 09:00 hrs.

Cuidar de una persona con dependencia o discapacidad es una labor fundamental y exigente, por lo que el Estado creó la credencial de persona cuidadora para reconocer oficialmente a quienes realizan este esfuerzo de forma no remunerada.

Es un documento parte del sistema Chile Cuida que busca facilitar la rutina diaria de estas personas, permitiendo que accedan a beneficios y ahorren tiempo valioso en sus trámites cotidianos, siempre que cumplan con los requisitos para obtenerlo.

¿Qué necesito para obtener la credencial de persona cuidadora?

El Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso) indica que para ser una persona cuidadora registrada se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH). También aplica para la persona que requiere cuidados.

La persona que requiere cuidados debe estar registrada en el Registro Nacional de Discapacidad, en el Programa de Integración Escolar permanente o acreditar dependencia moderada, severa y/o profunda en el módulo de salud del RSH; o bien, tener matrícula en un establecimiento de educación especial.

¿Cómo se puede obtener la credencial de persona cuidadora?

El trámite para obtener esta acreditación se puede realizar a través de tres canales oficiales habilitados por el Estado:

En línea: ingresando a la Ventanilla Única Social (pulsa aquí) con el RUN y la Clave Única, para luego completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

ingresando a la con el RUN y la Clave Única, para luego completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. Atención Virtual: solicitando una videoatención con un ejecutivo en la Sucursal Virtual ChileAtiende.

solicitando una videoatención con un ejecutivo en la Sucursal Virtual ChileAtiende. Trámite presencial: acudiendo a la municipalidad correspondiente al domicilio, o en las sucursales y Módulos Express de ChileAtiende.

Una vez aprobada la solicitud, la entrega de la credencial física tiene un plazo máximo de 60 días. Los municipios son las entidades encargadas de distribuir el documento final a los usuarios.

¿Qué beneficios tiene una persona cuidadora acreditada?

Al presentar este documento junto con la cédula de identidad, se otorga el derecho a atención preferente y prioritaria (sin hacer filas regulares) en las siguientes instituciones:

Fonasa, BancoEstado y Registro Civil e Identificación.

Sucursales de ChileAtiende, Senadis y SENAMA.

Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

Oficinas del Registro Social de Hogares en las distintas municipalidades.

Correos de Chile, DICREP (Tía Rica), Sence y SERNAC.

Además, permite acceder a descuentos e iniciativas privadas a través de la Red de Empresas Chile Cuida.

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