Senado aprueba proyecto de Escuelas Protegidas: Incluye revisión de mochilas y nuevas sanciones

18 may. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó en general el proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa que busca establecer nuevas medidas de seguridad, orden y convivencia al interior de los establecimientos educacionales.

Durante esta jornada, la Sala de la Cámara Alta respaldó la propuesta con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones. Ahora, el proyecto será revisado en particular este martes.

¿Qué contempla la iniciativa?

La iniciativa contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrumpir clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras disposiciones.

El presidente de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza, señaló que la idea es “fortalecer la convivencia en los colegios para resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa”.

“Las principales innovaciones son habilitar la revisión de mochilas, impulsar la resolución colaborativa de los conflictos y prohibir vestimentas o accesorios que impidan la identificación, entre otros puntos”, detalló.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que en la comisión “se fortaleció la responsabilidad de los padres en estos actos y el respetar las necesidades especiales de los alumnos”.

“Se busca entregar más herramientas a los establecimientos, lo que se consignará en sus reglamentos internos, fortaleciendo las atribuciones de los docentes para aplicar medidas disciplinarias”, agregó.