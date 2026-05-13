"Detenido habitual": Presentan proyecto de ley que busca endurecer medidas cautelares para delincuentes reincidentes

13 may. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca endurecer las medidas cautelares para imputados reincidentes, para facilitar que los tribunales puedan decretar prisión preventiva en casos de personas detenidas reiteradamente.

La iniciativa fue impulsada por parlamentarios de Chile Vamos, el PDG y el Partido Social Cristiano, y propone crear la figura de "detenido habitual" dentro de la legislación chilena.

Proyecto busca facilitar prisión preventiva de reincidentes

Según detallaron los diputados impulsores del proyecto, la propuesta busca modificar el Código Procesal Penal para que los jueces puedan considerar las reiteraciones delictuales al momento de definir medidas cautelares.

La iniciativa plantea que se pueda decretar prisión preventiva cuando una persona mantenga formalizaciones previas o medidas cautelares vigentes por delitos similares o más graves.

Además, el proyecto busca establecer que la reiteración de detenciones pueda ser considerada como un antecedente relevante para evaluar el peligro para la seguridad de la sociedad.

Crean figura de "detenido habitual"

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de la figura del "detenido habitual", concepto que apunta a imputados que registren reiteradas detenciones o causas penales, aunque de momento no se ha especificado el número de detenciones que debe tener una persona para tener esa calificación.

La propuesta también contempla cambios respecto a las penas sustitutivas, como la libertad vigilada. En específico, busca que quienes accedan a estos beneficios deban cumplir previamente al menos un cuarto de la condena en prisión efectiva.

“Creo que con estos dos puntos podemos terminar de una vez por todas con la famosa puerta giratoria”, comentó la diputada Claudia Mora (RN), impulsora del proyecto.

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