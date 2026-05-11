Bajo amenaza de un "tsunami de modificaciones": Hoy vence el plazo para ingresar indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional

11 may. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero (REP), anunció que hoy llegará a primera hora al Congreso para verificar si se concretó la amenaza de "tsunami" de 2.500 indicaciones al proyecto de "reconstrucción".

El plazo para presentarlas vence hoy a las 12 horas y mañana comenzará la votación en particular de la "megarreforma" insigne del Gobierno de José Antonio Kast.

"Tsunami" de indicaciones al proyecto de ley

El diputado Jaime Araya (IND-PPD), autor de la idea, confirmó que hoy se concretará la presentación de indicaciones, aunque no dio un número exacto. Según informó El Mercurio, el parlamentario estuvo trabajando en las enmiendas con su equipo. Ayer, el diputado Araya denunció amenazas de muerte por su iniciativa.

También en declaraciones al diario, Romero dijo que con esta idea "claramente, el objetivo es dilatar y que no haya democracia. Cuando no hay voto, no hay democracia. El uso torcido de las instituciones genera precedentes". Hasta ayer, no había claridad sobre el número de indicaciones ingresadas, pero el plazo no se extenderá porque el proyecto está con urgencia del Ejecutivo.

Otro punto de interés en el tema de las indicaciones es la propuesta del PDG -"Plan Alivio Clase Media"- para la devolución del IVA de los medicamentos y pañales, y la mantención de la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría, de manera permanente y no solo transitoria, para las pymes. El partido afirma que solo apoyará el proyecto si incluye estas propuestas.

Los ejes del "Plan de Reconstrucción Nacional"

El objetivo central del "Plan de Reconstrucción Nacional" es llegar al año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas. Este plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

Alivio tributario : Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

: Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo. Fondo de Emergencia : Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

: Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío. Vivienda y personas mayores : Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

: Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores. Certeza Jurídica: Agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.

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